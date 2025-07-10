Губерниев о Валиевой: «Сомнений, что она вернется, нет никаких. Было бы куда»

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев оценил шансы фигуристки Камилы Валиевой вернуться в спорт.

19-летняя Валиева сейчас отбывает дисквалификацию за допинг, которая истечет в декабре 2025-го.

«Было бы куда ей (Валиевой) возвращаться. Сомнений в том, что она вернется, нет никаких. В фигурном катании с допуском идет речь пока только об Олимпиаде, на чемпионаты мира и Европы мы не пролезаем, это надо понимать. Поэтому еще раз повторюсь, что было бы куда Камиле еще возвращаться.

Мы пытаемся пролезть, чтобы кто-то поехал в Италию на Олимпиаду, а также и на международные соревнования в сезоне, но пока тенденция такая, что есть лишь небольшой просвет, как в ряде других видов спорта.

В биатлоне, наоборот, нет никакого просвета. В лыжах маленький просветик имеется, а вот в биатлоне мгла. Но мы ведь знаем, что самая темная ночь бывает перед рассветом. На том и стоим», – сказал Губерниев.