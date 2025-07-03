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  • Роднина о деньгах в футболе: «Не учитываем, сколько уходит агентам, неизвестно, сколько на руки получает игрок. У нас это не отрегулировано, но для этого есть профсоюзы. Где они?»
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Роднина о деньгах в футболе: «Не учитываем, сколько уходит агентам, неизвестно, сколько на руки получает игрок. У нас это не отрегулировано, но для этого есть профсоюзы. Где они?»

Ирина Роднина поделилась мнением о футболе как бизнесе.

«Все футбольные клубы — частные компании. Раздутый рынок? Мы не учитываем, сколько средств уходит агентам, сколько уходит на еще какие-то вещи.

Цифра, может быть, большая, а сколько на руки получает игрок, неизвестно. У нас это не отрегулировано, но для этого есть профсоюзы. Где они? Знаю, что профсоюзы работников образования и медиков работают хорошо.

Конечно, профсоюзы претерпевают изменения по сравнению с теми, что были в СССР», – сказала депутат Государственной думы РФ.

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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Спорт-Экспресс»
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