Роднина о деньгах в футболе: «Не учитываем, сколько уходит агентам, неизвестно, сколько на руки получает игрок. У нас это не отрегулировано, но для этого есть профсоюзы. Где они?»

Ирина Роднина поделилась мнением о футболе как бизнесе.

«Все футбольные клубы — частные компании. Раздутый рынок? Мы не учитываем, сколько средств уходит агентам, сколько уходит на еще какие-то вещи.

Цифра, может быть, большая, а сколько на руки получает игрок, неизвестно. У нас это не отрегулировано, но для этого есть профсоюзы. Где они? Знаю, что профсоюзы работников образования и медиков работают хорошо.

Конечно, профсоюзы претерпевают изменения по сравнению с теми, что были в СССР», – сказала депутат Государственной думы РФ.