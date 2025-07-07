«Пригодятся телефон и зарядка». Трусова показала, как собирает сумку в роддом

Серебряный призер Олимпийских игр Александра Игнатова (Трусова) опубликовала новое видео в телеграм-канале, показав, как собирает сумку в роддом.

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«Я знаю, я слегка (очень) увлеклась со сбором сумки в роддом. Скупила все, что советуют блогеры в запретграме. Собрала в роддом все: тонну кремов, соски, подгузники, пижаму, тапочки... Там большой список, все в видео.

Планировала потом снять честный обзор – что реально пригодилось. Но спойлер: в роддоме уже сказали, что брать. Ответ – в конце видео 👀», – написала Александра в посте для телеграм-канала.

«Сумка не пригодится. Готова рассказать, что пригодится в роддом мне: телефон и зарядка», – добавила она в конце видео.

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