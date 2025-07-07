Видео
5

«Пригодятся телефон и зарядка». Трусова показала, как собирает сумку в роддом

Серебряный призер Олимпийских игр Александра Игнатова (Трусова) опубликовала новое видео в телеграм-канале, показав, как собирает сумку в роддом.

20-летняя фигуристка и ее супруг Макар Игнатов ждут ребенка.

«Я знаю, я слегка (очень) увлеклась со сбором сумки в роддом. Скупила все, что советуют блогеры в запретграме. Собрала в роддом все: тонну кремов, соски, подгузники, пижаму, тапочки... Там большой список, все в видео.

Планировала потом снять честный обзор – что реально пригодилось. Но спойлер: в роддоме уже сказали, что брать. Ответ – в конце видео 👀», – написала Александра в посте для телеграм-канала.

«Сумка не пригодится. Готова рассказать, что пригодится в роддом мне: телефон и зарядка», – добавила она в конце видео.

Беременность Трусовой как реалити: конкурсы для болельщиков и видео с тестом

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: телеграм-канал Александры Трусовой
logoМакар Игнатов
женское катание
logoсборная России
logoАлександра Игнатова (Трусова)
светская хроника
видео
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
«Влог будет, но не с самих родов». Трусова и Игнатов ответили на вопросы о предстоящем родительстве
5218 июня, 01:24
Игнатов о том, как видит их с Трусовой семью через 5 лет: «Надеюсь, с нами будет жить не сильно больше собак»
10217 июня, 19:04
«1 год ♥️». Трусова опубликовала видео к годовщине помолвки с Игнатовым
3317 июня, 10:36Видео
Главные новости
Ксении Синицыной поставили обе программы на новый сезон
332 минуты назад
Алина Загитова: «Я/Мы Ассоль» – это призыв верить в чудо, не предавать себя и идти к мечте. Только так мы сможем победить тьму хейта и зажечь свет любви и сострадания в наших сердцах»
4043 минуты назад
Дина Аверина и Дмитрий Соловьев поженились
49сегодня, 12:34Фото
Команда Тутберидзе поздравила Акатьеву с 18-летием: «Желаем здоровья, сил для новых свершений и настоящего счастья»
35сегодня, 08:26
«В семейный бюджет капнул 1 млн рублей». Рудковская о победе Плющенко и Мостового на турнире по паделу
164сегодня, 06:30Фото
Календарь российских турниров по фигурному катанию сезона-2025/26: контрольные прокаты и чемпионат России пройдут в Петербурге, финал Гран-при – в Челябинске
18сегодня, 06:00
Адам Сяо Хим Фа: «Мне нравится работать с Мишиным. Его метод позволил мне по-новому взглянуть на свою технику»
16вчера, 08:32
Щербакова о работе тренером: «Сейчас хочется больше посмотреть, какая жизнь бывает вне фигурного катания»
315 июля, 19:31
Щербакова о кумирах в фигурном катании: «Звездой для меня была Юля Липницкая. Она для меня была недостижимой величиной»
365 июля, 19:08
Худайбердиева о должности в ФФККР: «Я не являюсь старшим тренером, я специалист федерации фигурного катания. Занимаюсь курированием танцев на льду»
645 июля, 18:06
Ко всем новостям
Последние новости
Артем Дзюба: «В фигурном катании я как корова на льду. Хорошо бегу по льду, а дальше начинаются проблемы, пируэты – не мое»
45 июля, 12:05
Дэвис и Смолкин опубликовали фото с отдыха на озере Лугано
4122 июня, 07:20Фото
Роднина о шансах Губерниева возглавить ФЛГР: «Работа комментатора – рассказывать о виде спорта. Все победы в лыжах связаны с именем Вяльбе»
519 июня, 08:41
Адам Шоя поставил программу Агате Петровой
136 июня, 12:58Фото
Фигурист Галлямов о победе ПСЖ: «Необязательно иметь максимально звездный состав. У Месси, Мбаппе и Неймара не получилось, а получилось у остальных»
132 июня, 06:21
Александр Галлямов: «Зенит» показал хорошую игру в последнем туре, даже чемпионскую, если бы в другом матче все сложилось иначе»
1524 мая, 20:05
Александр Энберт: «Очень классно, что Загитова и Медведева воссоединились. На них всегда было интересно смотреть»
622 мая, 20:24
Наталья Бестемьянова: «Загитова и Медведева молодцы. Рада за них – им больше нечего делить»
322 мая, 15:24
Загитова о том, как болельщики отреагируют на ее интервью Медведевой: «Думаю, точно будет разбор вот этого вот: а она руку сюда положила, а она там на нее так посмотрела»
822 мая, 14:13
«Невероятные места в Египте, поражающие своей красотой и историей». Садкова поделилась фото из отпуска
419 мая, 14:45Фото