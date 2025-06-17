«Влог будет, но не с самих родов». Трусова и Игнатов ответили на вопросы о предстоящем родительстве

Трусова и Игнатов ответили на вопросы о предстоящем родительстве.

Серебряный призер Олимпиады-2022 Александра Игнатова (Трусова) и ее супруг Макар Игнатов записали видео с ответами на вопросы болельщиков.

– Почему ты не хочешь отдавать сына в фигурное катание?

Макар : Это тяжелое и неблагодарное дело.

Александра : Потому что, мне кажется, очень редко спортсмены хотят своих детей отдать в тот же спорт. Ну и вообще в спорт. Потому что мы через это проходили.

Макар : Вообще в спорт – я только за.

Александра : В другой – еще ладно.

Макар : Главное, чтобы нравилось. Захочет в фигурное катание – пойдет в фигурное катание. В чем проблема?

Александра : Это мы не спорим. Наше желание такое, чтобы он не был фигуристом. Но если он захочет, конечно же, препятствовать мы не будем этому. Тем более что детство его пройдет точно на катке.

– Будете ли вы выкладывать влоги, видео, фото с малышом?

Макар : Наверное, да.

Александра : Мы не суеверные.

Макар : Смайликами лицо закрывать не будем. Это бред.

Александра : Влоги, видео, фото – все будем. Ждите и следите за нашими социальными сетями.

– Будет ли влог с родов?

Александра : Влог будет – не с самих родов, а в принципе о том, как проходит подготовка, палату покажем. То есть будет влог в любом случае, но, конечно же, не с самих родов.

– Доверите ли вы своего малыша бабушкам?

Макар : Ненадолго.

Александра : Ну да, мы все-таки постараемся сами, и, наверное, няня будет.

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