Елизавета Туктамышева: «Если бы мне предложили провести свое шоу, я бы не отказалась. Это безумно интересно»

Фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала, хочет ли провести свое шоу.

«Если бы мне предложили провести свое шоу, я бы, конечно, не отказалась. Это ведь безумно интересно. Можно совместить то, в чем ты профессионал, и то, в чем хочешь развиваться.

Это творческий процесс – взаимодействуешь с продюсерами, звуковиками, вливаешься в эту атмосферу не просто как участник, а как организатор. И это вызов, который дает стимул идти вперед, получать и применить новые знания. Это тебя обогащает, при этом ты можешь создать нечто новое, свое, внести вклад.

Так что действительно круто, что и Женя Медведева, и Алина Загитова делают шоу, они большие молодцы.

Ну а я пока могу сказать, что выступлю в шоу Жени в сентябре. С радостью согласилась, ведь тема – дискотека нулевых. Я обожаю этот период, это музыка моего детства. Все песни двухтысячных знаю! Все вечеринки, которые у меня были, заканчивались именно этой музыкой. Да и когда еду на дачу, за город – в основном играют хиты этого времени.

Участие в таком шоу – возможность еще поностальгировать по недавнему прошлому, по тем беззаботным временам. Пока не выбрала музыку – и, кажется, выбрать будет непросто! Но точно получится незабываемо», – написала Туктамышева в своем блоге на Спортсе’’.

«Шоу в Монголии зависело… от пробок в городе». Лиза Туктамышева и экзотический тур