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«Там было сборище звезд: Липницкая, Медведева, Загитова. Внутри катка мы были дружными, не было никакой зависти». Саютина о тренировках в «Хрустальном»

Конькобежка Александра Саютина рассказала о тренировках в «Хрустальном».

– Еще в 2017-м ты была фигуристкой и сейчас могла бы быть гораздо популярнее, чем в конькобежном спорте. Думала об этом?

– Фигурное катание сильно выросло с того момента, как я уходила в 2017 году. Сейчас его можно сравнить с футболом и хоккеем по популярности.

Если говорить про конькобежный спорт, я не жалуюсь. Значит, такова моя судьба. Я просто хочу, чтобы коньки тоже подтянулись к уровню фигурного катания, стали массовыми. И главное – это возможно. История нам показывает, что когда-то в «Лужниках» зрители заполняли полные трибуны. Получается что людям был очень интересен конькобежный спорт. В связи с этим я хочу спросить: «Почему тогда мы сейчас не можем собрать хотя бы один полный стадион?» Как-то очень странно получается. Поэтому у меня есть цель: помочь развитию коньков.

Я знаю, что моя мама тоже занималась популяризацией своего вида спорта: писала колонки, выпускала журналы про конькобежный спорт. То есть она тоже немало вложила в популяризацию. Вот и я стараюсь сделать все возможное. <...>

– Ты выступала в свое время с Евгенией Медведевой, Станиславой Константиновой – звездами. Была ли у тебя какая-то зависть?

– У меня зависти не было ни к кому. Хотя я тренировались на самом престижном катке в Москве – в «Хрустальном». Там было сборище звезд: Юля Липницкая, Женя Медведева, Аня Погорилая, Алина Загитова, которая тогда только шла к своим победам, маленькие Аня Щербакова и Саша Трусова. Мы все катались на одном льду, а вне льда со всеми хорошо общались. То есть внутри катка мы были дружными, не было никакой зависти или странного поведения. Каждый занимался собой, шел к своим целям.

– Для популяризации конькобежного спорта, как ты сама признавалась, было бы здорово приглашать фигуристок на соревнования. Ты даже звала Алину Загитову через журналистов. Как продвигаются с этим дела?

– Я помню, что говорила такое, но там соревновательный сезон уже подходил к концу и звать было некуда. В будущем, конечно, хотелось бы как-то выйти с ними на контакт, что, я думаю, будет не сильно сложно, и позвать их к нам на соревнования. Но пока я об этом только говорю, никаких попыток еще не предпринимала. Было бы круто позвать не только кого-то из фигурного катания, но и, например, Веронику Степанову, ребят из других видов спорта. Обмен зрителями – всегда приток новой аудитории.

Также конькам нужна медийная персона, ради которой люди придут посмотреть на нас. Допустим, как конькобежка Ютта Лердам из Нидерландов. Она встречается с блогером Джейком Полом. С точки зрения пиара – это супер. Я восхищаюсь тем, как она смогла зайти в медийную сферу и сохранить свои спортивные результаты. Когда ты видишь такие примеры, думаешь: «А скажите мне теперь, что коньки – непопулярный вид спорта». Ощущение, что у нас просто никто и не пытается развивать себя медийно, а зря, – сказала Саютина.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sport24
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