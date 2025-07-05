Щербакова о кумирах в фигурном катании: «Звездой для меня была Юля Липницкая. Она для меня была недостижимой величиной»

Анна Щербакова рассказала о кумирах в фигурном катании.

«Звездой для меня была Юля Липницкая. Я пришла в группу к Этери Георгиевне (Тутберидзе) в возрасте 9 лет, и это как раз был олимпийский сезон. Она готовилась к своей триумфальной сочинской Олимпиаде.

Я тогда еще совсем маленькая была, даже не заглядывала так далеко и не могу сказать, что я мечтала так же. Я просто смотрела, восхищалась. Она для меня была недостижимой величиной.

В том же возрасте мне нравилась Мао Асада. В Сочи на Олимпиаде я смотрела произвольные программы с трибуны, я помню ее прокат, он меня очень восхитил», – сказала олимпийская чемпионка Пекина-2022.