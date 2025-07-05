6

Щербакова о кумирах в фигурном катании: «Звездой для меня была Юля Липницкая. Она для меня была недостижимой величиной»

Анна Щербакова рассказала о кумирах в фигурном катании.

«Звездой для меня была Юля Липницкая. Я пришла в группу к Этери Георгиевне (Тутберидзе) в возрасте 9 лет, и это как раз был олимпийский сезон. Она готовилась к своей триумфальной сочинской Олимпиаде.

Я тогда еще совсем маленькая была, даже не заглядывала так далеко и не могу сказать, что я мечтала так же. Я просто смотрела, восхищалась. Она для меня была недостижимой величиной. 

В том же возрасте мне нравилась Мао Асада. В Сочи на Олимпиаде я смотрела произвольные программы с трибуны, я помню ее прокат, он меня очень восхитил», – сказала олимпийская чемпионка Пекина-2022. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: телеграм-канал «Каблук фигурки»
logoАнна Щербакова
женское катание
logoМао Асада
logoсборная России
logoЮлия Липницкая
logoсборная Японии
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Анна Щербакова: «Люблю ставить цель и двигаться к ее реализации. А просто сидеть и мечтать — это всегда было не про меня»
22сегодня, 14:46
Щербакова о золоте Олимпиады: «Точно могу сказать, что испытываю гордость, что достигла этого. Вспоминаю это уже с приятными эмоциями»
19сегодня, 14:31
Анна Щербакова: «Я нахожусь в поиске дела жизни, которое будет меня заряжать так же, как фигурное катание. После больших вершин сложно искать что-то новое»
35сегодня, 14:21
Главные новости
Щербакова о работе тренером: «Сейчас хочется больше посмотреть, какая жизнь бывает вне фигурного катания»
238 минут назад
Худайбердиева о должности в ФФККР: «Я не являюсь старшим тренером, я специалист Федерации фигурного катания. Занимаюсь курированием танцев на льду»
35сегодня, 18:06
Валиева стала почетным гостем московского Сабантуя
13сегодня, 16:39Фото
Анна Щербакова: «Люблю ставить цель и двигаться к ее реализации. А просто сидеть и мечтать — это всегда было не про меня»
22сегодня, 14:46
Щербакова о золоте Олимпиады: «Точно могу сказать, что испытываю гордость, что достигла этого. Вспоминаю это уже с приятными эмоциями»
19сегодня, 14:31
Анна Щербакова: «Я нахожусь в поиске дела жизни, которое будет меня заряжать так же, как фигурное катание. После больших вершин сложно искать что-то новое»
35сегодня, 14:21
Группа Соколовской проводит сборы в Кисловодске
4сегодня, 14:13Фото
«Создаем фламенко, наполненное силой и эмоциями». Новый произвольный танец Чок и Бейтса будет в испанском стиле
3сегодня, 13:53
Новая произвольная программа Кагиямы поставлена под музыку из оперы «Турандот»
6сегодня, 13:34
«Помощь – это не просто добрый жест, это возможность изменить чью-то жизнь к лучшему». Загитова перевела 200 тысяч рублей на лечение больного ребенка
42сегодня, 12:18
Ко всем новостям
Последние новости
Артем Дзюба: «В фигурном катании я как корова на льду. Хорошо бегу по льду, а дальше начинаются проблемы, пируэты – не мое»
4сегодня, 12:05
Дэвис и Смолкин опубликовали фото с отдыха на озере Лугано
4122 июня, 07:20Фото
Роднина о шансах Губерниева возглавить ФЛГР: «Работа комментатора – рассказывать о виде спорта. Все победы в лыжах связаны с именем Вяльбе»
519 июня, 08:41
Адам Шоя поставил программу Агате Петровой
136 июня, 12:58Фото
Фигурист Галлямов о победе ПСЖ: «Необязательно иметь максимально звездный состав. У Месси, Мбаппе и Неймара не получилось, а получилось у остальных»
132 июня, 06:21
Александр Галлямов: «Зенит» показал хорошую игру в последнем туре, даже чемпионскую, если бы в другом матче все сложилось иначе»
1524 мая, 20:05
Александр Энберт: «Очень классно, что Загитова и Медведева воссоединились. На них всегда было интересно смотреть»
622 мая, 20:24
Наталья Бестемьянова: «Загитова и Медведева молодцы. Рада за них – им больше нечего делить»
322 мая, 15:24
Загитова о том, как болельщики отреагируют на ее интервью Медведевой: «Думаю, точно будет разбор вот этого вот: а она руку сюда положила, а она там на нее так посмотрела»
822 мая, 14:13
«Невероятные места в Египте, поражающие своей красотой и историей». Садкова поделилась фото из отпуска
419 мая, 14:45Фото