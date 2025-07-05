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Анна Щербакова: «Люблю ставить цель и двигаться к ее реализации. А просто сидеть и мечтать — это всегда было не про меня»

Фигуристка Анна Щербакова заявила, что не любит мечтать.

«Я человек, который вообще не любит мечтать. Я люблю ставить цель и постепенно шаг за шагом двигаться к ее реализации. А просто сидеть и мечтать — это всегда было не про меня.

Мечтать можно о многом. Мечтать — не вредно, как говорят. Фантазировать. А мне всегда был близок подход, когда ты понимаешь, чего ты действительно хочешь. И это не мечта, это моя цель. Я к этому иду. Это вполне реально. Я для нее должна сделать — это, это, это, это. И шаг за шагом выполнять.

В принципе нет ничего невозможного. Если чего-то захотеть, то можно этого достичь. Наши возможности становятся безграничны. Обрезать себя в этих мечтах неправильно.

Если у вас есть мечта, то надо сесть, разложить ее на маленькие цели. И это уже стала не ваша мечта, а цель, к которой вы стремитесь», — сказала олимпийская чемпионка Пекина-2022. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: «Чемпионат»
женское катание
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