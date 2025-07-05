Щербакова о золоте Олимпиады: «Точно могу сказать, что испытываю гордость, что достигла этого. Вспоминаю это уже с приятными эмоциями»

Анна Щербакова рассказала, как сейчас относится к победе на Олимпиаде в Пекине.

— Как ощущается это событие сейчас, спустя время? Ностальгия, волнения или забыли, движемся вперед?

— Сложный вопрос. Даже трудно ответить. Я точно могу сказать, что испытываю гордость, что достигла этого. Наверное, сейчас вспоминаю это уже с приятными эмоциями, с ностальгией по тем временам. Сложные эмоции испытываю, — сказала олимпийская чемпионка 2022 года.

Фигуристка отметила, что спорт по-прежнему является для нее источником энергии.

«После многочисленных мероприятий и работы со зрителем я поняла, что спорт стал для меня не только моей профессией, но и возможностью переключиться, зарядиться энергией.

Я уже говорила, что от большого скопления людей заряжаюсь, но потом сижу и опустошенно в стену смотрю. В этой ситуации самое время для меня пойти в зал и подзарядиться спортом», — цитирует Щербакову «Чемпионат».