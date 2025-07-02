Анастасия Мишина побывала в Териберке: «Поняла, что безумно люблю север и что вернусь сюда смотреть на северное сияние!»

Анастасия Мишина поделилась впечатлениями от посещения Териберки.

Териберка — село в Мурманской области.

«За выходные исполнила еще одну свою мечту! Надеть шапку в июне, да без проблем!

Очень красиво и очень холодно. За два дня я увидела снег, дождь, солнце и узнала, что такое полярный день! А еще я видела китов! Как же я надеялась, что они покажутся. Вживую кажется, что они совсем близко.

Я поняла, что безумно люблю север и что вернусь сюда смотреть на северное сияние!» – написала Мишина.