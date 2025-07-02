Анастасия Мишина: «Из-за травмы Галлямова пришлось изменить план подготовки. Сейчас работаю с Вероникой Дайнеко»

Анастасия Мишина работает над прыжками в группе Вероники Дайнеко.

В начале марта партнер Мишиной Александр Галлямов получил травму ноги на турнире на Байкале. 5 июня Галлямов вернулся к тренировкам на льду.

«Конечно, из-за травмы Саши нам пришлось изменить свой план подготовки. Много времени ушло на восстановление. Сейчас я работаю с Вероникой Анатольевной, в прошлом году она помогала нам в межсезонье. Поэтому мы с Тамарой Николаевной решили, что пока Саша восстанавливается, я могу потренироваться с ее группой.

Когда катаешься в паре, не всегда получается уделять достаточное количество времени прыжкам. За время работы с Вероникой Анатольевной, мы успели восстановить после отдыха все прыжки, которые у нас стояли в программах, и потренировать более сложные элементы. Я стараюсь рассматривать это время как возможность выучить что-то новое.

К сожалению, в спорте травмы – не редкость. Например, в начале нашей карьеры с Владом Мирзоевым , моим прошлым партнером, он получил травму голеностопа. За время его восстановления я выучила сальхов и тулуп. И в новый сезон мы уже вошли с двумя тройными прыжками.

Сейчас наша основная задача – это подготовка к контрольным прокатам. Будем делать все, чтобы успеть подготовиться. А Тамара Николаевна очень нас поддерживает. Она не форсирует восстановление, но все время ищет эффективные упражнения для быстрого и безопасного восстановления. Смотрит на наши тренировки с Вероникой Анатольевной и вносит коррективы», – сказала чемпионка мира и Европы.