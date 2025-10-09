  • Спортс
Самоделкина о Малинине: «Когда видишь, как Илья делает свои квады и сальто, хочется головой потрясти – это вообще реально? Казалось, он может взлететь»

Самоделкина поделилась впечатлениями от совместных тренировок с Малининым.

Спортсменка тренируется в США у Рафаэля Арутюняна.

– С Ильей Малининым вы на тренировках пересекались?

– Только один раз, когда он летом приезжал в Калифорнию на две недели. Познакомились мы с ним раньше, на чемпионате мира в Бостоне, но там особо не разговаривали, не было времени. К тому же я не особо общительный человек, не люблю с кем-то контактировать, когда выступаю.

А тут вышла с катка после тренировки, смотрю, идет кто-то с чемоданом, но из-за солнца не видно, кто именно, – только очертания фигуры. Помню, еще подумала: я, кажется, знаю этот силуэт.

Вот как раз летом мы разговаривали с Ильей постоянно. Он не всегда катался с нами вместе, поскольку ставил программы на другом льду, но иногда такое случалось.

– Интересно было наблюдать за Малининым на тренировках?

– Очень. Когда видишь, как он делает свои квады, включая четверной аксель и всевозможные сальто, хочется головой потрясти – это вообще реально сейчас происходит? Иногда мне даже казалось, что Илья, как бабочка, может взлететь в любой момент и сделать в воздухе что-то необыкновенное.

Рафаэль Владимирович часто показывает нам прыжки Малинина на большом экране, чтобы мы разобрали технику. Как Илья заходит на сложный элемент, как отталкивается, где у него плечи, где ноги, – сказала казахстанская фигуристка Софья Самоделкина.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: RT
Рафаэль Арутюнян
женское катание
logoсборная США
logoСофья Самоделкина
мужское катание
logoИлья Малинин
