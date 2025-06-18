Москвина о недопуске Мишиной и Галлямова: «Я предполагала такой сценарий на основе изучения коммюнике ISU»

Москвина заявила, что была готова к недопуску Мишиной и Галлямова отбору на Игры.

Международный союз конькобежцев (ISU) допустил к отборочному турниру на Олимпиаду-2026 только фигуристов-одиночников из России – Аделию Петросян и Петра Гуменника.

Парам и танцевальным дуэтам нейтральный статус не одобрили. Основными в парном катании в заявке России были Анастасия Мишина и Александр Галлямов, в танцах на льду – Александра Степанова и Иван Букин.

«Я предполагала такой сценарий на основе изучения коммюнике ISU о правилах допуска к соревнованиям и Олимпийским играм.

И принятое ISU решение было одним из самых негативных вариантов, но и к нему мы были готовы.

Поэтому не тратим время на переживания и продолжаем повышать спортивное мастерство», – сказала Тамара Москвина.