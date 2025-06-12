«Первый экзамен по возвращению сдал». Галлямов показал тренировку на льду после травмы
Александр Галлямов поделился видео с ледовой тренировки после травмы.
Фигурист получил травму ноги на турнире, который прошел в начале марта на Байкале. В начале июня он возобновил тренировки на льду.
«Первый экзамен по возвращению сдал», – написал Галлямов.
Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: телеграм-канал Александра Галлямова
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