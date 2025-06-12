Видео
15

«Первый экзамен по возвращению сдал». Галлямов показал тренировку на льду после травмы

Александр Галлямов поделился видео с ледовой тренировки после травмы.

Фигурист получил травму ноги на турнире, который прошел в начале марта на Байкале. В начале июня он возобновил тренировки на льду.

«Первый экзамен по возвращению сдал», – написал Галлямов.

Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: телеграм-канал Александра Галлямова
logoАлександр Галлямов
logoАнастасия Мишина
logoсборная России
травмы
видео
пары
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Бойкова и Козловский, Мишина и Галлямов, Мухортова и Евгеньев вошли в основную сборную России в парном катании, Чикмарева и Янченков – в резервную
125 июня, 17:14
Мишина и Галлямов получили премию «Медиаперсона года» в Петербурге – вместе с «Зенитом» и исполнительницей песни «Сигма-бой»
165 июня, 14:53
Александр Галлямов возобновил тренировки на льду после травмы
285 июня, 10:09
Главные новости
Худайбердиева назначена старшим тренером юниорской сборной России по фигурному катанию («Р-Спорт»)
1525 минут назад
Роднина о Худайбердиевой в составе тренеров сборной: «Странный выбор, кто ее туда назначил, не понимаю. Она будет руководить людьми, у которых не выигрывала»
7сегодня, 15:40
Александр Тихонов: «Загитова достойна того, чтобы ее именем назвали центр фигурного катания. Министр спорта Татарстана не прав»
6сегодня, 15:23
Петр Гуменник прибыл на сбор к Рафаэлю Арутюняну в США («Спорт-Экспресс»)
69сегодня, 14:02
Бестемьянова о Худайбердиевой составе тренеров сборной: «Стоило для начала попробовать ее с юниорами»
9сегодня, 12:58
Александр Жулин: «Рад, что Худайбердиева осталась при фигурном катании. Желаю ей всего хорошего, а советов давать не буду»
4сегодня, 12:46
«Нам надо сломать стереотипы, вообще просто мозг взорвать этому обществу». Загитова показала, как писали музыку для шоу «Ассоль»
165сегодня, 10:41Видео
Сакамото в короткой программе будет выступать под песню Сары Брайтман и Андреа Бочелли, в произвольной – под микс композиций Эдит Пиаф и Патрисии Каас
25сегодня, 11:47
Худайбердиева вошла в состав тренеров сборной России по фигурному катанию («Матч ТВ»)
84сегодня, 09:55
Елизавета Худайбердиева: «Пока не хочу тренировать. В 22 года я еще внутренне не готова к тому, чтобы задумываться об этой профессии»
23сегодня, 09:31
Ко всем новостям
Последние новости
Адам Шоя поставил программу Агате Петровой
126 июня, 12:58Фото
Фигурист Галлямов о победе ПСЖ: «Необязательно иметь максимально звездный состав. У Месси, Мбаппе и Неймара не получилось, а получилось у остальных»
132 июня, 06:21
Александр Галлямов: «Зенит» показал хорошую игру в последнем туре, даже чемпионскую, если бы в другом матче все сложилось иначе»
1424 мая, 20:05
Александр Энберт: «Очень классно, что Загитова и Медведева воссоединились. На них всегда было интересно смотреть»
622 мая, 20:24
Наталья Бестемьянова: «Загитова и Медведева молодцы. Рада за них – им больше нечего делить»
222 мая, 15:24
Загитова о том, как болельщики отреагируют на ее интервью Медведевой: «Думаю, точно будет разбор вот этого вот: а она руку сюда положила, а она там на нее так посмотрела»
722 мая, 14:13
«Невероятные места в Египте, поражающие своей красотой и историей». Садкова поделилась фото из отпуска
419 мая, 14:45Фото
Мария Нехаева, выступающая в танцах на льду, планирует перейти в Израиль (ТАСС)
1213 мая, 13:25
Фигурист Галлямов: «Винисиус в «Реале» не нужен. Его надо отдать в «Зенит» к остальным бразильцам, а Соболева – в «Реал», чтобы забивать с навесов»
1213 мая, 08:56
Ишмуратова о недопуске Жулина: «Издевательства продолжаются. Во времена СССР такого вообще произойти не могло»
2227 апреля, 20:12