«Первый экзамен по возвращению сдал». Галлямов показал тренировку на льду после травмы

Александр Галлямов поделился видео с ледовой тренировки после травмы.

Фигурист получил травму ноги на турнире, который прошел в начале марта на Байкале. В начале июня он возобновил тренировки на льду.

«Первый экзамен по возвращению сдал», – написал Галлямов .