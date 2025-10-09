Фото
5

«Вечер вышел насыщенным. Уходили со льда с очень теплыми эмоциями». Трусова и Игнатов провели совместный мастер-класс

Александра Трусова и Макар Игнатов провели совместный мастер-класс.

Серебряный призер Олимпиады-2022 Трусова поделилась фотографиями в соцсети.

«В воскресенье прошел наш совместный мастер-класс с Макаром. Вечер вышел насыщенным, но это того стоило.

Занимались с двумя группами: новичками и профессионалами. С каждой было интересно по-своему, приятно было видеть результаты ребят сразу же. Все очень старались. Надеюсь, полученные знания вам пригодятся.

Уходила со льда с очень теплыми эмоциями. Уже думаем, где провести следующий мастер-класс», – написала фигуристка.

«Кесарево не хочется – мне через месяц выступать». Трусова детально рассказала о родах – с видео

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: телеграм-канал Трусовой
женское катание
logoсборная России
logoМакар Игнатов
мужское катание
logoАлександра Игнатова (Трусова)
видео
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Главные новости
Ксения Синицына удивилась размеру призовых за победу на чемпионате Москвы
18 минут назадВидео
Trialeti Trophy. Браун, Эгадзе, Литвинцев, Самойлов, Александр Селевко представят короткие программы
719 минут назадLive
Trialeti Trophy. Дэвис и Смолкин выиграли ритм-танец, Демужо и Ле Мерсье – 2-е, Беккер и Эрнандес – 3-и
1627 минут назад
Гран-при среди юниоров. Такахаши, Уэмура, Казанеки, Лонг, Круглов покажут короткие программы
47 минут назадLive
Мемориал Панина. КМС. Фефелова и Валов, Билибина и Кашаев, Тихонова и Лысов выйдут на лед с ритм-танцами
248 минут назадLive
Самоделкина о Малинине: «Когда видишь, как Илья делает свои квады и сальто, хочется головой потрясти – это вообще реально? Казалось, он может взлететь»
сегодня, 15:46
Синицына выступит на этапах Гран-при России в Магнитогорске и Москве
1сегодня, 15:19
Ксения Синицына: «В короткой программе катаю чертовку, которая соблазняет Еву на грех. Рассказываю историю создания этого мира»
13сегодня, 15:14
Гран-при среди юниоров. Шимада выиграла короткую программу, Шифрина – 2-я, Бат – 3-я, Гургенидзе – 7-я, Титова – 28-я
36сегодня, 14:39
Чемпионат Москвы. Федоров выиграл короткую программу, Кондратюк – 2-й, Ковалев – 3-й, Самсонов – 6-й
164сегодня, 14:08
Ко всем новостям
Последние новости
Мемориал Панина. КМС. Касинс и Брегей выиграли короткую программу, Камалдинова и Маришин – 2-е, Третьякова и Саморуков – 3-и
сегодня, 14:57
Татьяна Тарасова: «Не считаю предателями спортсменов, поменявших гражданство. Во всем мире меняют»
4сегодня, 13:13
Самоделкина о работе с Арутюняном: «Появилось удивительное ощущение. Никогда раньше не думала, что прыгать можно всегда одинаково»
3сегодня, 09:08
Расписание седьмого этапа Гран-при среди юниоров в Абу-Даби
сегодня, 04:10
Гран-при среди юниоров. Подгайная и Коваль победили в танцах на льду, Вейон и Брэндис – 2-е, Сольдати и Тальябу – 3-и
4 октября, 12:45
Дмитрий Губерниев: «Поздравляю Косторную и Куницу с пополнением в семье. Для чего мы живем? Чтобы видеть счастливые глаза наших детей»
63 октября, 16:28
Гран-при среди юниоров. Чжан Сюаньци и Фэн Вэньцян победили в парах, Дерошер и Трэшер – 2-е, Чэнь Юйсюань и Дун Иньбо – 3-и
3 октября, 13:56
Ирина Слуцкая: «Возвращение Валиевой в фигурное катание – классная новость. Думаю, она сможет побеждать»
31 октября, 18:19
Вероника Меренкова: «Очень болели за Акопову и Рахманина на олимпийском отборе. Видимся с ними каждый день, они уже нам как родные»
28 сентября, 14:58
Гущина о произвольной: «Это мое первое сотрудничество с Авербухом – было комфортно работать, интересный опыт»
428 сентября, 13:24