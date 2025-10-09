«Вечер вышел насыщенным. Уходили со льда с очень теплыми эмоциями». Трусова и Игнатов провели совместный мастер-класс
Александра Трусова и Макар Игнатов провели совместный мастер-класс.
Серебряный призер Олимпиады-2022 Трусова поделилась фотографиями в соцсети.
«В воскресенье прошел наш совместный мастер-класс с Макаром. Вечер вышел насыщенным, но это того стоило.
Занимались с двумя группами: новичками и профессионалами. С каждой было интересно по-своему, приятно было видеть результаты ребят сразу же. Все очень старались. Надеюсь, полученные знания вам пригодятся.
Уходила со льда с очень теплыми эмоциями. Уже думаем, где провести следующий мастер-класс», – написала фигуристка.
