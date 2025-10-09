1

Синицына выступит на этапах Гран-при России в Магнитогорске и Москве

Ксения Синицына рассказала, на каких этапах Гран-при России выступит.

Фигуристка одержала победу на чемпионате Москвы в женском одиночном катании.

– Это ваша первая золотая медаль с января 2024 года, какие у вас впечатления от этого?

– Конечно, победа – это всегда очень радостное событие, и я очень рада. Это награда за мой труд. Но не хочется останавливаться, хочется только работать дальше. Это вдохновляет, окрыляет и не может не радовать.

– Можете рассказать о своих планах на сезон?

– Моя цель – просто кататься в удовольствие себе, зрителям и наслаждаться каждым моментом, каждым тренировочным днем, каждым соревновательным днем. Искать только позитивные моменты.

– Как оцените свою форму?

– Форма достаточно хорошая, уже приличная. Думаю, что к Магнитогорску подойду в еще лучшей своей форме.

– Помимо Магнитогорска, где еще вы выступите?

– Еще на этапе в Москве.

– Я также не могу не спросить вас про флип. На прошлых стартах он не очень хорошо получался. Что за проблема с ним была?

– Честно, не знаю. Потому что, я говорю, что все проблемы в голове. На тренировках все было хорошо, и вот какой-то сдвиг произошел, что в голове заскок с этим флипом. Вот, получилось такое недоразумение. Ну, надеюсь, что я учла уроки, и будем работать дальше, – сказала Синицына

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Чемпионат.com
