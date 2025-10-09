  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Ксения Синицына: «В короткой программе катаю чертовку, которая соблазняет Еву на грех. Рассказываю историю создания этого мира»
13

Ксения Синицына: «В короткой программе катаю чертовку, которая соблазняет Еву на грех. Рассказываю историю создания этого мира»

Ксения Синицына рассказала о своих образах в программах текущего сезона.

– Расскажите о новых программах. Кто их поставил?

– Короткую программу мне поставила Вера Анатольевна Арутюнян. Она здесь была, в России, и мы с ней договорились о сотрудничестве. Она пришла ко мне со своей идеей, музыкой, концепцией программы, и у нас пошла вот такая плодотворная работа.

В короткой у меня музыка из балета «Сотворение мира». Я катаю вначале такую чертовку, которая соблазняет Еву на грех. Такая кошечка – мягенькая, пластичная, а потом музыка меняется. Это как бы Ева поглотила запретный плод, и начинается появление человека на Земле.

Рождается что-то новое, появляются разные части тела, она познает этот мир. И вот так я рассказываю историю создания этого мира.

А в произвольной мы работали с Марией Касумовой. У нас музыка из фильма «Танцор диско», разные части. В этой программе мы больше направили наше видение на то, чтобы дарить людям радость. На то добро, о котором рассказывается в фильме.

Чтобы люди насытились этими положительными эмоциями и уходили заряженными с катка на позитиве, а потом радовали своих близких этими улыбками, добротой и несли это в мир.

– Вам комфортно в таких образах и такой музыке в обеих постановках?

– Да я уже свыклась, очень много делали прокатов. Как бы я сама очень погружаюсь в эти образы. Я всегда люблю подходить так, чтобы я погрузилась в программу и могла ее интерпретировать. Поэтому музыку и программу мы уже вкатали.

– А какая из постановок вам нравится больше?

– Не могу выделить какую-то одну, потому что в обеих программах я кайфую, наслаждаюсь и дарю свое катание людям, – сказала фигуристка в интервью «Чемпионату».

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Чемпионат.com
logoКсения Синицына
женское катание
Вера Арутюнян
Мария Касумова
logoсборная России
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Синицына о четверных: «Все зависит только от физической формы, от мышечной массы. Когда я в отличной форме — я готова к этому прыжку»
12вчера, 21:25
Ксения Синицына: «Очень хотела стать чемпионкой Москвы — все-таки это статус. Удивилась, что были призовые»
4вчера, 21:21
Ксения Синицына: «Были мысли о завершении карьеры. Но с конца того сезона я как будто ожила, влюбилась в свою работу»
9вчера, 07:52
Главные новости
Trialeti Trophy. Браун, Эгадзе, Литвинцев, Самойлов, Александр Селевко представят короткие программы
614 минут назадLive
Trialeti Trophy. Дэвис и Смолкин выиграли ритм-танец, Демужо и Ле Мерсье – 2-е, Беккер и Эрнандес – 3-и
1522 минуты назад
Гран-при среди юниоров. Такахаши, Уэмура, Казанеки, Лонг, Круглов покажут короткие программы
42 минуты назадLive
Мемориал Панина. КМС. Фефелова и Валов, Билибина и Кашаев, Тихонова и Лысов выйдут на лед с ритм-танцами
243 минуты назадLive
Самоделкина о Малинине: «Когда видишь, как Илья делает свои квады и сальто, хочется головой потрясти – это вообще реально? Казалось, он может взлететь»
58 минут назад
«Вечер вышел насыщенным. Уходили со льда с очень теплыми эмоциями». Трусова и Игнатов провели совместный мастер-класс
5сегодня, 15:25Фото
Синицына выступит на этапах Гран-при России в Магнитогорске и Москве
1сегодня, 15:19
Гран-при среди юниоров. Шимада выиграла короткую программу, Шифрина – 2-я, Бат – 3-я, Гургенидзе – 7-я, Титова – 28-я
32сегодня, 14:39
Чемпионат Москвы. Федоров выиграл короткую программу, Кондратюк – 2-й, Ковалев – 3-й, Самсонов – 6-й
164сегодня, 14:08
Trialeti Trophy. Губанова лидирует после короткой программы, Пеццетта – 2-я, Хэ Ин Ли – 3-я
29сегодня, 13:40
Ко всем новостям
Последние новости
Мемориал Панина. КМС. Касинс и Брегей выиграли короткую программу, Камалдинова и Маришин – 2-е, Третьякова и Саморуков – 3-и
сегодня, 14:57
Татьяна Тарасова: «Не считаю предателями спортсменов, поменявших гражданство. Во всем мире меняют»
4сегодня, 13:13
Самоделкина о работе с Арутюняном: «Появилось удивительное ощущение. Никогда раньше не думала, что прыгать можно всегда одинаково»
3сегодня, 09:08
Расписание седьмого этапа Гран-при среди юниоров в Абу-Даби
сегодня, 04:10
Гран-при среди юниоров. Подгайная и Коваль победили в танцах на льду, Вейон и Брэндис – 2-е, Сольдати и Тальябу – 3-и
4 октября, 12:45
Дмитрий Губерниев: «Поздравляю Косторную и Куницу с пополнением в семье. Для чего мы живем? Чтобы видеть счастливые глаза наших детей»
63 октября, 16:28
Гран-при среди юниоров. Чжан Сюаньци и Фэн Вэньцян победили в парах, Дерошер и Трэшер – 2-е, Чэнь Юйсюань и Дун Иньбо – 3-и
3 октября, 13:56
Ирина Слуцкая: «Возвращение Валиевой в фигурное катание – классная новость. Думаю, она сможет побеждать»
31 октября, 18:19
Вероника Меренкова: «Очень болели за Акопову и Рахманина на олимпийском отборе. Видимся с ними каждый день, они уже нам как родные»
28 сентября, 14:58
Гущина о произвольной: «Это мое первое сотрудничество с Авербухом – было комфортно работать, интересный опыт»
428 сентября, 13:24