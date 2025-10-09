Ксения Синицына: «В короткой программе катаю чертовку, которая соблазняет Еву на грех. Рассказываю историю создания этого мира»

Ксения Синицына рассказала о своих образах в программах текущего сезона.

– Расскажите о новых программах. Кто их поставил?

– Короткую программу мне поставила Вера Анатольевна Арутюнян. Она здесь была, в России, и мы с ней договорились о сотрудничестве. Она пришла ко мне со своей идеей, музыкой, концепцией программы, и у нас пошла вот такая плодотворная работа.

В короткой у меня музыка из балета «Сотворение мира». Я катаю вначале такую чертовку, которая соблазняет Еву на грех. Такая кошечка – мягенькая, пластичная, а потом музыка меняется. Это как бы Ева поглотила запретный плод, и начинается появление человека на Земле.

Рождается что-то новое, появляются разные части тела, она познает этот мир. И вот так я рассказываю историю создания этого мира.

А в произвольной мы работали с Марией Касумовой. У нас музыка из фильма «Танцор диско», разные части. В этой программе мы больше направили наше видение на то, чтобы дарить людям радость. На то добро, о котором рассказывается в фильме.

Чтобы люди насытились этими положительными эмоциями и уходили заряженными с катка на позитиве, а потом радовали своих близких этими улыбками, добротой и несли это в мир.

– Вам комфортно в таких образах и такой музыке в обеих постановках?

– Да я уже свыклась, очень много делали прокатов. Как бы я сама очень погружаюсь в эти образы. Я всегда люблю подходить так, чтобы я погрузилась в программу и могла ее интерпретировать. Поэтому музыку и программу мы уже вкатали.

– А какая из постановок вам нравится больше?

– Не могу выделить какую-то одну, потому что в обеих программах я кайфую, наслаждаюсь и дарю свое катание людям, – сказала фигуристка в интервью «Чемпионату».