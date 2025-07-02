Ирина Роднина: «У нас так много великих спортсменов, о которых можно снять фильм. В стране практически не знают чемпионов из славного советского прошлого»

Роднина считает, что есть много спортсменов, о которых можно снять фильм.

Весной этого года в прокат вышел фильм «Роднина», основанный на биографии трехкратной олимпийской чемпионки по фигурному катанию.

«У нас так много великих спортсменов, о которых можно еще снять фильм. Необязательно художественный. У нас в стране практически не знают олимпийских чемпионов из славного советского прошлого.

В 1956 году мы впервые приняли участие в зимних Олимпийских играх и сразу выиграли медальный зачет. На тех Играх два наших конькобежца Евгений Гришин и Юрий Михайлов стали чемпионами, показав одинаковый результат на дистанции 1500 метров. Это уникальный результат за всю историю конькобежного спорта. Об этом кто-нибудь знает? Нет. Журналисты должны рассказывать о наших победах.

Тем для интересных фильмов о советских и российских спортсменах много, главное – сценарий написать. А кто-нибудь что-нибудь знает о нашей команде, которая выступала на летней и зимней Олимпиаде 1992 года? У нас же есть олимпийские чемпионы от СССР, от России и от команды СНГ», – сказала депутат Госдумы, экс-фигуристка Ирина Роднина .

В чем проблема «Родниной» как спортивного байопика

Светлана Журова: «После просмотра «Родниной» я призадумалась – может, снять такой же фильм о своей карьере?»