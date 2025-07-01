Ирина Роднина: «На олимпийском отборе увидим, на каком уровне наше фигурное катание по сравнению с остальными»

Ирина Роднина не может ответить, сказался ли бан на уровне российского спорта.

«Гадать бессмысленно. Скоро мы это увидим, когда наших спортсменов полноценно вернут на международные соревнования. На внутренних стартах ты не поймешь, насколько отстаешь или не отстаешь от иностранных конкурентов.

В фигурном катании можно, конечно, посчитать количество элементов, в других видах, где есть четкие показатели, сравнить секунды, метры. Но это все равно российские старты, где ты соревнуешься только со своими, там нет той повышенной ответственности и накала, как на международном турнире.

В сентябре на олимпийском отборе мы увидим, на каком уровне находится наше фигурное катание по сравнению с остальными. Надеюсь, увидим наших ребят и на Олимпийских играх, – сказала Роднина », – сказала трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы.