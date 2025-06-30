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Ирина Роднина: «Флаг в руки молодым фигуристам, которые хотят повторить мои достижения. Я только за то, чтобы повторяли и приумножали»

Ирина Роднина не согласилась, что она главная легенда мирового фигурного катания.

Роднина – трехкратная олимпийская чемпионка в парном катании.

– Верите, что кто-то из нового поколения фигуристов превзойдет ваши достижения?

– Флаг в руки молодым фигуристам, которые хотят повторить мои достижения. Я только за то, чтобы повторяли и приумножали. Как видите, на данный момент этого не произошло, уже 45 лет держится рекорд. Конечно, сравнивать разные поколения в этом вопросе тяжело. Сейчас в 18 лет спортсмены карьеру заканчивают, а я в этом возрасте только на чемпионате Европы дебютировала.

– Как реагируете, когда вас называют главной легендой в фигурном катании?

– В отечественном – да, это так. Что касается мирового, я не согласна с этим. В других странах тоже были великие спортсмены. Та же Соня Хени – трехкратная олимпийская чемпионка, Ульрих Сальхов, канадские, американские танцоры. В советском и российском фигурном катании таких нет, хотя двухкратных и просто олимпийских чемпионов у нас достаточно, – сказала Роднина.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sport24
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