Светлана Журова: «После просмотра «Родниной» я призадумалась – может, снять такой же фильм о своей карьере?»

Журова хотела бы снять фильм о своей спортивной карьере.

«Мне понравился фильм «Роднина ». После просмотра этой картины я призадумалась, может, тоже снять такой же фильм о своей спортивной карьере. У меня достаточно много интересных историй, которыми хочется поделиться.

Фильм «Роднина» меня вдохновил. Спортивные истории и победы здорово смотрятся в художественных фильмах. И молодежь хорошо воспринимает их. Но у Ирины Константиновны ранее была написана книга, на основе которой подготовили сценарий. Ей было намного проще. А мне нужно будет полноценный сценарий писать», – рассказала депутат Государственной думы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова .