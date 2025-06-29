Светлана Журова: «После просмотра «Родниной» я призадумалась – может, снять такой же фильм о своей карьере?»
Журова хотела бы снять фильм о своей спортивной карьере.
«Мне понравился фильм «Роднина». После просмотра этой картины я призадумалась, может, тоже снять такой же фильм о своей спортивной карьере. У меня достаточно много интересных историй, которыми хочется поделиться.
Фильм «Роднина» меня вдохновил. Спортивные истории и победы здорово смотрятся в художественных фильмах. И молодежь хорошо воспринимает их. Но у Ирины Константиновны ранее была написана книга, на основе которой подготовили сценарий. Ей было намного проще. А мне нужно будет полноценный сценарий писать», – рассказала депутат Государственной думы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова.
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Всепроспорт
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