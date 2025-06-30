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Ирина Роднина: «Очень обидно, что российский спорт столько лет находится в изоляции. Непонятно, по каким принципам нас отстранили в 2022 году»

Роднина заявила об обиде из-за отстранения россиян от международных стартов.

Российские атлеты по рекомендации МОК допускаются на международные соревнования только в нейтральном статусе. При этом многие федерации не допускают россиян вообще. 

«Очень обидно, что российский спорт столько лет находится в изоляции. Обида в первую очередь из-за того, что непонятно, по каким принципам нас отстранили в 2022 году.

Когда были наказания в адрес нашего спорта в 2016, 2018 годах, всё более-менее было понятно. Там были четкие доводы. А начиная с 2022 года, одним странам разрешают соревноваться, а России – нет.

Двоякая ситуация вызывает обиду. Предвзятое отношение к российским спортсменам было всегда, к сожалению. С одной стороны, нам уже не привыкать к этому, с другой стороны, хочется объективности в вопросе допуска на международные соревнования», – сказала трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ВсеПроСпорт
logoИрина Роднина
отстранение и возвращение России
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