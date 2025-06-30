Ирина Роднина: «МОК был локомотивом в вопросе отстранения России. Но уже идет потепление и пересмотр»

Ирина Роднина считает, что бан российского спорта постепенно проходит.

«Это не столько будет связано со сменой власти в МОК , сколько в целом меняется отношение к России. Не легко, не быстро, но меняется.

Да, МОК был локомотивом в вопросе отстранения – организаций много, давить на всех сразу сложно, а на один Олимпийский комитет можно. Но уже идет определенное потепление и пересмотр.

Если даже Испания поднимает вопрос о двойных стандартах – почему Россию везде наказывают, а тот же Израиль нигде не наказывается. Если есть какие-то международные стандарты, то не должны американцы выступать по одним правилам, а россияне – по другим.

Но ситуация меняется, на международных стартах уже выступают борцы, пловцы, боксеры, юниоров стали допускать на многие соревнования», – сказала трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы.