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Морозов о решении ISU по допуску россиян к олимпийскому отбору: «Стакан все же наполовину полон, улучшения есть. Для ребят, которые поедут, это большой шанс»

Морозов высказался о решении ISU не допускать российские пары и танцевальные дуэты.

Международный союз конькобежцев (ISU) не одобрил нейтральный статус для поездки на отборочный турнир к Олимпиаде-2026 представителям парного катания и танцев на льду из России. Одобрение получили только одиночники.

– Какие эмоции у вас от решения по нейтральному статусу? Все-таки главная тема межсезонья.

– А чего эту тему форсить, если у нас пары не едут? И танцы. Суды? Суды были и до этого, и они не принесли никаких ощутимых результатов. Конечно, печальная ситуация. Но приходится довольствоваться тем, что есть.

В наших сегодняшних реалиях, если говорить со стороны спортсменов, вариантов не так много. Я считаю, что стакан все же наполовину полон, надо радоваться тому, что какие-то улучшения минимальные есть. В любом случае для ребят, которые поедут, это большой шанс, – сказал серебряный призер Олимпиады-2022 Владимир Морозов. 

Степанова и Букин опять мимо Олимпиады. Им уже мешали МОК и ковид, а теперь – ISU

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спорт-Экспресс
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