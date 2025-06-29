Загитова после шоу «Ассоль»: «Это было очень круто и масштабно, три солд-аута. Ваша поддержка заряжает нас на новые вершины»

Алина Загитова поделилась эмоциями после шоу «Ассоль».

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию представила рок-мюзикл на льду «Ассоль» 27-28 июня в Санкт-Петербурге.

«Я все еще не могу прийти в себя после вчерашнего дня, после сегодняшнего дня, потому что это было очень круто, очень масштабно, три солд-аута. Ваши аплодисменты, ваша поддержка очень заряжает нас на новые вершины.

Хочется сказать огромное спасибо Петербургу и не только, потому что к нам приезжали люди со всех уголков нашей страны. И не только: приезжали люди из Китая. Поэтому огромное вам спасибо, для нас это очень важно. Вы – двигатель нашего развития.

И хочется сказать: верьте в себя, не останавливайтесь, и все у вас будет супер. Приходите на наши шоу еще, до новых встреч», – сказала Загитова.

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