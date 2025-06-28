Загитова об участии сестры Сабины в шоу «Ассоль»: «Я как старшая сестра учу младшую зарабатывать, монетизировать свой талант»

Алина Загитова рассказала об участии своей младшей сестры Сабины в шоу «Ассоль».

Шоу олимпийской чемпионки Алины Загитовой «Ассоль» проходит в Санкт-Петербурге 27-28 июня.

«Костюмы – отдельная тема, которую мы прорабатывали месяца два-три. На костюм Жени (Медведевой) отдала больше всего времени, на колготки немного не хватило, но мы старались, ха-ха. Мне кажется, что получилось круто, по-рокерски, не банально. Пытались балансировать, было сложно и в музыкальном плане. Симбиоз молодых и опытных – и это хорошо сработало.

На площадке было порядка 300 людей, всех тех, благодаря которым было сделано это шоу.

Правда, что в шоу участвовала моя сестра Сабина? Да, она круто танцует, у нее есть целая команда по k-pop. Я решила, что она готова выступать на таких масштабных мероприятиях, я как старшая сестра учу младшую зарабатывать. Монетизировать свой талант (улыбается).

Поэтому здорово, что так получилось, она, конечно, переживала, очень сильно нервничала, репетировала, приезжала в Питер вместе с командой. Для нее немного другой стиль пластики танца, но ей все удалось, она большая молодец», – сказала фигуристка.

Я сходила на шоу Загитовой «Ассоль». Вот 5 главных впечатлений