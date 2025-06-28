Загитова о премьере шоу «Ассоль»: «Был солд-аут, были овации, много оваций. Мы все максимально выкладывались на максимум»

Алина Загитова заявила, что на премьере шоу «Ассоль» был солд-аут.

Шоу с участием Загитовой, Евгении Медведевой, Владимира Морозова и других фигуристов состоялось 27 июня в Ледовом дворце Санкт-Петербурга.

«Друзья, это произошло! Премьерное шоу «Ассоль». Сегодня был солд-аут, были овации, много оваций. Мы все максимально выкладывались на полную, на максимум.

Завтра в 14.00 еще есть билеты, но на вечер уже нет. Поэтому успейте приобрести билеты, я вас очень сильно жду. До встречи», – сказала олимпийская чемпионка на видео в телеграм-канале.

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