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Загитова о любимых телешоу: «Любимых нет, бывает, могу посмотреть чуть-чуть «Битву экстрасенсов»

Алина Загитова рассказала, что иногда смотрит шоу «Битва экстрасенсов».

«Любимые телешоу? Сейчас так много всего интересного, что порой путаешься во всех программах, которые существуют.

Любимых нет, бывает, могу посмотреть чуть-чуть «Битву экстрасенсов». Это единственное, что могу вспомнить, потому что работа, работа и ещё раз работа. Не расслабляемся», – сказала фигуристка.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: «Чемпионат.com»
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