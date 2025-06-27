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«Хотели своим примером показать людям, что не надо обижаться друг на друга». Загитова и Медведева об участии в шоу «Ассоль»

Алина Загитова и Евгения Медведева высказались о сотрудничестве в шоу «Ассоль».

Премьера ледового шоу состоялась сегодня в Санкт-Петербурге.

Загитова: Я очень довольна проделанной работой, каждый номер был с глубоким смыслом. Надеюсь, что вы все почувствовали эту атмосферу «Алых парусов». Очень рада, что получилось практически все задуманное. Сейчас эмоции немного стихнут, после премьеры у нас еще будет репетиция. В общем, не расслабляемся, находимся в тонусе.

Медведева: Рада, что у нас теперь есть возможность работать вместе над совместными проектами – это всегда классно. Классная премьера получилась, поздравляю тебя, ты большая молодец, – передает слова фигуристок Sport24.

– Мы не знали, как себя вести. Такие проекты сближают. Мы хотели своим примером показать людям, что не надо обижаться друг на друга, путем разговора все можно проработать. Мы проделали большой объем работы.

– Каково вам в роли начальницы и подчиненной?

Загитова: У нас такого нет!

Медведева: Вы уже произнесли ключевые слова для заголовков, свою работу сделали, ха-ха. Мы работали как коллеги. Я видела, что Алине становилось тяжело, помогала. Давайте называть нас коллегами. А 13 сентября будет уже мое шоу, в котором примет участие Алина, – цитирует их «Спорт-Экспресс».

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sport24
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