Алина Загитова: «Я очень не люблю конфликты между людьми. Некомфортно в них себя чувствую, поэтому собралась с силами, написала Медведевой»

Алина Загитова рассказала о примирении с Евгенией Медведевой.

— Буквально за пару часов до нашего разговора вы дали интервью Евгении Медведевой в ее канале «БеС комментариев». Эта ваша встреча, конечно, совершенно неожиданна! А кто первый пошел друг другу навстречу?

— На самом деле я очень не люблю недопонимание и конфликты между людьми. Некомфортно в них себя чувствую, поэтому собралась с силами, написала Жене, предложила встретиться, сказала, что есть вопросы, которые мы можем обсудить и покончить с этой ситуацией.

Даже не знаю… Это и не ссора была, просто какой-то негласный конфликт. Я очень рада, что сделала первый шаг, у нас состоялся хороший разговор. Сначала мы, конечно, обсудили, что у каждой в жизни происходит, как у кого дела, а потом я предложила ей вступить в нашу команду «Ассоль» и выступить в рок-мюзикле.

Сначала она пошла думать, а потом сказала: «Да». Женя исполнит роль Хины Меннерс – антагониста главной героини Ассоль (ее играю я). Для меня как продюсера проекта очень круто иметь в команде такого человека, как она. Тем более, что персонажи наши схожи и обе героини проходят изменения – все как было у нас с Женей в жизни.

— Такое постоянное сравнение вас друг с другом, разговоры, достойны ли Вы были победы на Олимпиаде, когда золотую медаль прочили Медведевой, стали притчей во языцех в мире фигурного катания. Вы за собой какую-то вину, неловкость ощущали?

— Так много времени прошло, что мне уже и не хочется погружаться в историю, которая случилась давно. Я люблю жить сегодняшним моментом, — сказала Загитова в интервью журналу «Антенна-Телесемь».