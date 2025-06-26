5

Ирина Роднина: «Для Степановой и Букина Олимпиада в Италии явно не последняя, они могут выступить на следующих Играх»

Ирина Роднина считает, что Степанова и Букин могут выступить на Олимпиаде-2030.

«Недопуск на Олимпиаду морально сломил бы тех спортсменов, для которых эти Игры могли быть последними в карьере. Для Степановой и Букина Олимпиада в Италии явно не последняя, они могут еще выступить на следующих Играх. В этом и есть их мотивация.

Плюс у них произошла переоценка взглядов на свою жизнь, когда они решили продолжить карьеру. Хотя не одной Олимпиадой живут спортсмены. Есть много других турниров, на которых нужно побеждать, и это тоже престижно», – сказала трехкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы.

Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: ВсеПроСпорт
logoАлександра Степанова
Олимпиада-2030
танцы на льду
logoИван Букин
logoИрина Роднина
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Вайцеховская о переходе Хаврониной и Нарижного: «При всех плюсах Жулина-тренера оригинальность танцев вряд ли можно назвать его сильной стороной»
30сегодня, 07:56
Татьяна Тарасова: «Степанова и Букин – наша ведущая пара, и им еще многое предстоит сделать, меняться с новыми программами»
1424 июня, 11:48
Бестемьянова о том, что Степанова и Букин продолжат карьеру: «Их решение говорит о том, что они зрелые спортсмены»
624 июня, 10:19
Главные новости
Короткая Мемолы поставлена под музыку Пуччини, произвольная – под Римского-Корсакова
3 минуты назадФото
Вайцеховская о переходе Хаврониной и Нарижного: «При всех плюсах Жулина-тренера оригинальность танцев вряд ли можно назвать его сильной стороной»
30сегодня, 07:56
«Меня держат в плену, помогите». Медведева показала репетицию шоу Загитовой в Петербурге
67сегодня, 07:39Видео
«Успела протопать 28 километров». Бойкова рассказала о прогулке по Нью-Йорку
11сегодня, 06:21
Мишин о том, что Туктамышева завершила карьеру: «Для меня важнее, что она продолжает свою уникальную спортивную жизнь в ярких и неожиданных направлениях»
8вчера, 17:36
Тарасова об использовании ИИ в постановке программ: «Может быть, через 100 лет. Это творческая работа, такое должны делать талантливые люди»
12вчера, 15:04
Софья Тютюнина: «Нахожусь в поиске партнера и продолжаю поддерживать свою спортивную форму»
13вчера, 14:27
Появилось видео тренировки Хаврониной и Нарижного в группе Жулина
40вчера, 14:24Видео
Егор Базин: «ИИ способен создать программу, четко расписав все элементы и шаги, но есть ли в этом смысл? Мне кажется, что нет»
3вчера, 14:08
Хореограф Чистякова: «Разрабатывая костюм для программы Угожаева под Linkin Park, мы представляли себе общий стиль. ИИ сгенерировал окончательный вариант»
3вчера, 13:54
Ко всем новостям
Последние новости
Дэвис и Смолкин опубликовали фото с отдыха на озере Лугано
4022 июня, 07:20Фото
Роднина о шансах Губерниева возглавить ФЛГР: «Работа комментатора – рассказывать о виде спорта. Все победы в лыжах связаны с именем Вяльбе»
419 июня, 08:41
Адам Шоя поставил программу Агате Петровой
136 июня, 12:58Фото
Фигурист Галлямов о победе ПСЖ: «Необязательно иметь максимально звездный состав. У Месси, Мбаппе и Неймара не получилось, а получилось у остальных»
132 июня, 06:21
Александр Галлямов: «Зенит» показал хорошую игру в последнем туре, даже чемпионскую, если бы в другом матче все сложилось иначе»
1524 мая, 20:05
Александр Энберт: «Очень классно, что Загитова и Медведева воссоединились. На них всегда было интересно смотреть»
622 мая, 20:24
Наталья Бестемьянова: «Загитова и Медведева молодцы. Рада за них – им больше нечего делить»
222 мая, 15:24
Загитова о том, как болельщики отреагируют на ее интервью Медведевой: «Думаю, точно будет разбор вот этого вот: а она руку сюда положила, а она там на нее так посмотрела»
822 мая, 14:13
«Невероятные места в Египте, поражающие своей красотой и историей». Садкова поделилась фото из отпуска
419 мая, 14:45Фото
Мария Нехаева, выступающая в танцах на льду, планирует перейти в Израиль (ТАСС)
1213 мая, 13:25