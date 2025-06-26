Ирина Роднина: «Для Степановой и Букина Олимпиада в Италии явно не последняя, они могут выступить на следующих Играх»

Ирина Роднина считает, что Степанова и Букин могут выступить на Олимпиаде-2030.

«Недопуск на Олимпиаду морально сломил бы тех спортсменов, для которых эти Игры могли быть последними в карьере. Для Степановой и Букина Олимпиада в Италии явно не последняя, они могут еще выступить на следующих Играх. В этом и есть их мотивация.

Плюс у них произошла переоценка взглядов на свою жизнь, когда они решили продолжить карьеру. Хотя не одной Олимпиадой живут спортсмены. Есть много других турниров, на которых нужно побеждать, и это тоже престижно», – сказала трехкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы.