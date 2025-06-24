Татьяна Тарасова: «Степанова и Букин – наша ведущая пара, и им еще многое предстоит сделать, меняться с новыми программами»
Тарасова прокомментировала решение Степановой и Букина продолжить карьеру.
Александра Степанова и Иван Букин начали готовиться к новому сезону, несмотря на недопуск к олимпийскому отбору.
«Очень приятная новость, потому что это настоящие профессионалы, наша ведущая пара, и им еще многое предстоит сделать, меняться с новыми программами, показать нам что-то новое.
Они возглавляют наши танцы, и я очень рада за них и за нас, потому что мы их еще увидим», – сказала Татьяна Тарасова.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
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