Степанова и Букин, Хавронина и Нарижный, Кагановская и Некрасов вошли в основу сборной в танцах на льду, Леонтьева и Горелкин, Щербакова и Гончаров – в резерв
Документ опубликован на сайте Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).
Основной состав: Екатерина Миронова – Евгений Устенко, Елизавета Пасечник – Дарио Чиризано, Александра Степанова – Иван Букин, Ирина Хавронина – Девид Нарижный, Василиса Кагановская – Максим Некрасов, Василиса Григорьева – Евгений Артющенко.
Резервный состав: Софья Леонтьева – Даниил Горелкин, Софья Шевченко – Андрей Ежлов, Анна Щербакова – Егор Гончаров, Милана Кузьмина – Дмитрий Студеникин.
Основной состав (юниоры, 13-21 и юниорки, 13-19 лет): Арина Горшенина – Илья Макаров, Дарья Дрожжина – Иван Тельнов, Елизавета Малеина – Матвей Самохин, Зоя Пестова – Сергей Лагутов, Таисия Шепталина – Дмитрий Пекин.
Резервный состав (юниоры, 13-21 и юниорки, 13-19 лет): Анна Билибина – Дмитрий Кашаев, Полина Пилипенко – Владислав Михайлов, Ирина Скопина – Дмитрий Симонов, Варвара Слуцкая – Глеб Гончаров, Анна Соболева – Матвей Чураков, Камилла Шарафутдинова – Родион Мурасалимов.