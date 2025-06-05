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  • Степанова и Букин, Хавронина и Нарижный, Кагановская и Некрасов вошли в основу сборной в танцах на льду, Леонтьева и Горелкин, Щербакова и Гончаров – в резерв
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Степанова и Букин, Хавронина и Нарижный, Кагановская и Некрасов вошли в основу сборной в танцах на льду, Леонтьева и Горелкин, Щербакова и Гончаров – в резерв

Известен состав сборной России в танцах на льду на сезон-2025/26.

Документ опубликован на сайте Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

Основной состав: Екатерина Миронова – Евгений Устенко, Елизавета ПасечникДарио Чиризано, Александра СтепановаИван Букин, Ирина Хавронина – Девид Нарижный, Василиса Кагановская – Максим Некрасов, Василиса Григорьева – Евгений Артющенко.

Резервный состав: Софья Леонтьева – Даниил Горелкин, Софья Шевченко – Андрей Ежлов, Анна Щербакова – Егор Гончаров, Милана Кузьмина – Дмитрий Студеникин.

Основной состав (юниоры, 13-21 и юниорки, 13-19 лет): Арина Горшенина – Илья Макаров, Дарья Дрожжина – Иван Тельнов, Елизавета Малеина – Матвей Самохин, Зоя Пестова – Сергей Лагутов, Таисия Шепталина – Дмитрий Пекин.

Резервный состав (юниоры, 13-21 и юниорки, 13-19 лет): Анна Билибина – Дмитрий Кашаев, Полина Пилипенко – Владислав Михайлов, Ирина Скопина – Дмитрий Симонов, Варвара Слуцкая – Глеб Гончаров, Анна Соболева – Матвей Чураков, Камилла Шарафутдинова – Родион Мурасалимов.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ФФККР
Таисия Шепталина
Елизавета Малеина
Екатерина Миронова
танцы на льду
logoДевид Нарижный
Ирина Скопина
Варвара Слуцкая
logoИван Букин
logoсборная России
Глеб Гончаров
Владислав Михайлов
Софья Шевченко
Дмитрий Кашаев
logoАлександра Степанова
Сергей Лагутов
logoДарио Чиризано
Анна Билибина
logoЕлизавета Пасечник
logoИрина Хавронина
Илья Макаров
Анна Соболева
Андрей Ежлов
Милана Кузьмина
Арина Горшенина
Софья Леонтьева
ФФККР
logoМаксим Некрасов
Даниил Горелкин
Камилла Шарафутдинова
Евгений Устенко
Матвей Самохин
Анна Щербакова (танцы)
Иван Тельнов
logoВасилиса Кагановская
Василиса Григорьева
Егор Гончаров
Дмитрий Студеникин
Дарья Дрожжина
Матвей Чураков
Дмитрий Пекин
Евгений Артющенко
Дмитрий Симонов
Полина Пилипенко
Зоя Пестова
Родион Мурасалимов
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