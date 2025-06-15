«У меня быстрый курс всех профессий абсолютно». Загитова показала новый влог о подготовке к шоу «Ассоль»
Алина Загитова опубликовала новый влог о подготовке к ледовому шоу в Санкт-Петербурге.
27 и 28 июня олимпийская чемпионка по фигурному катанию представит рок-мюзикл «Ассоль».
«У меня быстрый курс всех профессий абсолютно», – сказала Загитова во время работы в студии звукозаписи.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: страница Алины Загитовой
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