«У меня быстрый курс всех профессий абсолютно». Загитова показала новый влог о подготовке к шоу «Ассоль»

Алина Загитова опубликовала новый влог о подготовке к ледовому шоу в Санкт-Петербурге.

27 и 28 июня олимпийская чемпионка по фигурному катанию представит рок-мюзикл «Ассоль». «У меня быстрый курс всех профессий абсолютно», – сказала Загитова во время работы в студии звукозаписи. ВИДЕО