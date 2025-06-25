«Вова вовсю готовится, надел свои труселя». Загитова и Морозов пригласили зрителей на шоу «Ассоль»
Алина Загитова и Владимир Морозов пригласили зрителей на шоу «Ассоль».
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Загитова представит рок-мюзикл на льду «Ассоль» 27-28 июня в Санкт-Петербурге.
Она исполнит роль Ассоль, двукратный серебряный призер Игр Морозов – Артура Грэя.
Загитова: Мы уже находимся в Санкт-Петербурге, совсем скоро у нас премьера. Вова вовсю готовится, надел свои труселя.
Морозов: Тема трусов еще не раскрыта.
Загитова: Мы безумно переживаем, ждем от вас поддержки и любви. Приходите к нам на шоу, мы вас очень ждем.
«У меня смещенный центр тяжести, и трусы маленькие дали». Загитова показала тренировки на тросах с Морозовым
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: телеграм-канал Алины Загитовой
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости