«Вова вовсю готовится, надел свои труселя». Загитова и Морозов пригласили зрителей на шоу «Ассоль»

Алина Загитова и Владимир Морозов пригласили зрителей на шоу «Ассоль».

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Загитова представит рок-мюзикл на льду «Ассоль» 27-28 июня в Санкт-Петербурге.

Она исполнит роль Ассоль, двукратный серебряный призер Игр Морозов – Артура Грэя.

Загитова : Мы уже находимся в Санкт-Петербурге, совсем скоро у нас премьера. Вова вовсю готовится, надел свои труселя.

Морозов : Тема трусов еще не раскрыта.

Загитова : Мы безумно переживаем, ждем от вас поддержки и любви. Приходите к нам на шоу, мы вас очень ждем.

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