«У меня смещенный центр тяжести, и трусы маленькие дали». Загитова показала тренировки на тросах с Морозовым

Алина Загитова показала тренировки на тросах с Владимиром Морозовым.

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Загитова представит рок-мюзикл на льду «Ассоль» 27-28 июня в Санкт-Петербурге.

Загитова исполнит роль Ассоль, двукратный серебряный призер Игр Морозов – Артура Грэя.

В новом влоге о подготовке шоу Загитова показала, как они с Морозовым тренируются на тросах.