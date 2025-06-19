«У меня смещенный центр тяжести, и трусы маленькие дали». Загитова показала тренировки на тросах с Морозовым
Алина Загитова показала тренировки на тросах с Владимиром Морозовым.
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Загитова представит рок-мюзикл на льду «Ассоль» 27-28 июня в Санкт-Петербурге.
Загитова исполнит роль Ассоль, двукратный серебряный призер Игр Морозов – Артура Грэя.
В новом влоге о подготовке шоу Загитова показала, как они с Морозовым тренируются на тросах.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: VK Алины Загитовой
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