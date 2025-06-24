Стеллато-Дудек о том, просят ли другие фигуристки советы по уходу за кожей: «Во время соревнований мы иногда болтаем на эту тему. Я совсем не против»

Деанна Стеллато-Дудек рассказала, что фигуристки просят у нее советы по уходу.

Чемпионка мира в парном катании из Канады ранее работала косметологом.

– К тебе подходят за советами другие фигуристки?

– Да, во время соревнований мы иногда болтаем на эту тему. Я совсем не против: мне кажется, я бы делала то же самое. Если ты видишь врача – наверняка же спросишь, если тебя что-то беспокоит. Быстрая бесплатная консультация у знакомого, это абсолютно нормально.

Девочки знают, что раньше я работала медицинским косметологом, то есть уход, лазеры и все такое – это ко мне. Я рассказываю, сколько продлится восстановительный период, если они соберутся на те или иные процедуры – чтобы они могли рассчитать время между турнирами, например.

На самом деле, к лазерной косметологии прибегает гораздо больше людей, чем вам кажется. Когда я работала в Чикаго, у меня было много клиентов «из телевизора». Потому что если ты появляешься на экране, то довольно быстро начинаешь делать что-то с лицом – чтобы выглядеть моложе, – сказала Стеллато-Дудек .

Очень женский разговор с фигуристкой-косметологом: об уходе за кожей, филлерах и ботоксе