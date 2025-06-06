Малинин, Сакамото, Фурнье-Бодри и Сизерон, Фир и Гибсон, Стеллато-Дудек и Дешам, Миура и Кихара выступят на Гран-при Франции
Турнир пройдет с 17 по 19 октября.
Гран-при Франции
Мужчины
Михаил Селевко (Эстония), Люк Экономидес (Франция), Адам Сяо Хим Фа (Франция), Ника Егадзе (Грузия), Габриэле Франджипани (Италия), Као Миура (Япония), Тацуя Цубои (Япония), Лукас Бричги (Швейцария), Илья Малинин (США), Максим Наумов (США), Эндрю Торгашев (США)
Женщины
Нина Петрыкина (Эстония), Лорин Шильд (Франция), Ами Накаи (Япония), Каори Сакамото (Япония), Рион Сумиоши (Япония), Ким Чхэ Ен (Южная Корея), Ю Ен (Южная Корея), Ливия Кайзер (Швейцария), Изабо Левито (США), Элис Лин-Грейси (США).
Пары
Анастасия Голубева – Гектор Гиотопулос Мур (Австралия), Деанна Стеллато-Дудек – Максим Дешам (Канада), Орели Фаула – Тео Белль (Франция), Мария Павлова – Алексей Святченко (Венгрия), Рику Миура – Рюичи Кихара (Япония), Одри Шин – Балаж Надь (США).
Танцы на льду
Мари-Жад Лорьо – Ромен Ле Гак (Канада), Лоранс Фурнье-Бодри – Гийом Сизерон (Франция), Диана Дэвис – Глеб Смолкин (Грузия), Лайла Фир – Льюис Гибсон (Великобритания), Шарлен Гиньяр – Марко Фаббри (Италия), Эллисон Рид – Саулюс Амбрулевичюс (Литва), Эмили Братти – Иэн Сомервилль (США).