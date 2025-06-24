Стеллато-Дудек об уходе за кожей: «С возрастом мы из спелой сливы потихоньку превращаемся в сухофрукт. Тут надо играть на опережение»

Фигуристка-косметолог Стеллато-Дудек рассказала, почему важно увлажнять кожу.

– За увлажнение отвечает гиалуроновая кислота. Это натуральный компонент кожи, но с возрастом ее уровень снижается – и из спелой сливы мы потихоньку превращаемся в сухофрукт. Поэтому ее надо наносить в виде сыворотки, тогда наша кожа снова становится упругой и увлажненной.

Нужно понимать, что средства бывают hydration и moisturising (по-русски и то, и другое – «увлажняющие»). И вам чаще всего нужны оба.

Первые – это как стакан воды для кожи, а задача вторых – «запечатать» эту влагу за счет липидов и масел. Если кожа склонна к сухости, обязательно наносить оба типа увлажнения, а если кожа более жирная, можете ограничиться первым. Но могу по своему опыту сказать, что чаще всего на лбу и щеках у нас кожа более сухая, так что советую использовать и то, и другое. <...>

– С какого возраста надо начинать все это делать?

– С подросткового. Понятно, что в юности все гораздо проще – достаточно очищающего средства и увлажняющего крема (плюс защиты от солнца по утрам).

Кожа начинает стареть уже после 18 лет. Поэтому если вы не выработаете привычку заботиться о лице в юности, то в следующий раз задумаетесь об этом, когда вас уже что-то насторожит в зеркале. А тут надо играть на опережение, – сказала чемпионка мира в парном катании Деанна Стеллато-Дудек .

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