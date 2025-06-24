Деанна Стеллато-Дудек: «На льду нет солнечного излучения, так что будем считать, что фигурное катание помогает бороться с признаками старения»
Фигуристка-косметолог рассказала, что происходит с кожей на холоде.
Деанна Стеллато-Дудек – чемпионка мира в парном катании из Канады.
– То, что ты столько времени проводишь на льду, влияет на состояние кожи?
– Да. С одной стороны, мы весь день проводим на катке и будто бы консервируемся в холоде. К тому же, на льду точно нет солнечного излучения, так что будем считать, что фигурное катание помогает бороться с признаками старения, ха-ха.
С другой стороны, кожа в холоде становится более сухой, поэтому необходимо восполнить потерю влаги. Так что я обязательно перед и после тренировки наношу увлажняющие средства, – сказала Стеллато-Дудек.
Очень женский разговор с фигуристкой-косметологом: об уходе за кожей, филлерах и ботоксе
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
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