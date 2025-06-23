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Ирина Роднина: «Бах стал одним из главных разочарований в олимпийском движении»

Ирина Роднина назвала Баха одним из главных разочарований в олимпийском движении.

Сегодня Кирсти Ковентри официально вступила в должность президента Международного олимпийского комитета (МОК), сменив на этом посту Томаса Баха.

«Бах ушел – и слава богу. Он уже давно сбитый летчик. Но когда останки самолета падают, задеть может многих. Сохранит ли Бах влияние? Он и так уже много повлиял на олимпийское движение. Может, сейчас ему лучше просто там присутствовать, а не участвовать.

Он стал одним из главных разочарований в олимпийском движении. Хотя сам олимпиец, победитель Игр. Но, видно, все клятвы, которые он произносил, в душе, сердце и уме не оставили какого-то следа», – сказала трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию.

«Я не член МОК, поэтому не знаю очередность решений, которые будет принимать новое руководство. Думаю, задача любого руководителя сохранить климат, достижения, штат. Надо сказать, многих не устраивает та ситуация, которая есть в МОК. Неслучайно пошли разговоры о том, что идет определенный закат олимпийского движения.

Поэтому основная цель Ковентри – вернуть все в нормальное русло, придать правильное ускорение. Это в силах главы МОК. Помимо проблем с российскими и белорусскими спортсменами, есть и другие важные вопросы в это неспокойно время. Нам бы хотелось вернуться к тем идеалам, которые объединяли всех», – добавила Роднина.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ВсеПроСпорт
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