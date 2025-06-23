Томас Бах: «Я отдал олимпийскому движению все, что мог, был предан нашей миссии и ценностям»
Томас Бах заявил, что отдал все олимпийскому движению.
Немец возглавлял Международный олимпийский комитет (МОК) с 2013 года. Сегодня состоялась церемония передачи полномочий новому президенту МОК – Кирсти Ковентри.
«Сегодня я стою перед вами с, надеюсь, ясным сознанием, но, конечно, полным сердцем. Понимая, что я отдал все, что мог олимпийскому движению.
Я был предан нашей миссии, ценностям, которых мы придерживаемся, и служению вам во имя единства.
Я уверен, что начиная с завтрашнего дня олимпийское движение вместе с Кирсти Ковентри будет в самых надежных руках», – сказал Бах.
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Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
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