Томас Бах награжден золотым Олимпийским орденом
Томас Бах награжден золотым Олимпийским орденом.
Немец возглавлял Международный олимпийский комитет (МОК) с 2013 года.
Сегодня состоялась церемония передачи полномочий новому президенту МОК – Кирсти Ковентри. Она вручила награду Баху.
«В качестве признания ваших выдающихся заслуг в деле развития мирового спорта и вашей верности олимпийским идеалам, проиллюстрированным Пьером де Кубертеном, имею честь вручить вам золотой Олимпийский орден», – сказала Ковентри на церемонии.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
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