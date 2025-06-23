Томас Бах награжден золотым Олимпийским орденом.

Немец возглавлял Международный олимпийский комитет (МОК) с 2013 года.

Сегодня состоялась церемония передачи полномочий новому президенту МОК – Кирсти Ковентри. Она вручила награду Баху.

«В качестве признания ваших выдающихся заслуг в деле развития мирового спорта и вашей верности олимпийским идеалам, проиллюстрированным Пьером де Кубертеном, имею честь вручить вам золотой Олимпийский орден», – сказала Ковентри на церемонии.