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Тарасова о допуске россиян: «У Ковентри много работы, и очень важно, чтобы она выполнила ее быстро, потому что этот вопрос неотлагательный»

Татьяна Тарасова высказалась о вступлении Кирсти Ковентри на пост главы МОК.

«Сейчас трудно говорить о том, как она будет работать, ведь она только сегодня вступила в должность президента МОК. Что мы можем о ней сказать? Она была прекрасной и выдающейся спортсменкой, но как она будет работать в новой должности, мы не можем пока знать. Насчет того, что ушел Бах можно лишь сказать: «Счастливого пути». Давно пора было.

У нас есть к Ковентри серьезный вопрос, и она его знает, а именно вопрос о развитии мирового фигурного катания. Это важно потому, что наше российское фигурное катание было не только украшением любого турнира, но и важным инструментом в развитии спорта высших достижений. Это достигалось благодаря нашим победам, новым элементам и подходам. Наши тренеры, в том числе и я, много работали с иностранцами и помогали им вставать на ноги.

Так что у Ковентри много работы, и очень важно, чтобы она выполнила ее быстро и честно, потому что этот вопрос неотлагательный, он должен решаться сейчас. Это особенно важно для самих спортсменов, ведь мы все понимаем, что у спортсменов ограниченное время в их карьерах, а они ничего не сделали такого, чтобы быть дисквалифицированными и не допущенными до международных соревнований на несколько лет.

Так что посмотрим, как она будет все решать, и уже хотя бы через месяц можно будет оценить ее работу. Я желаю ей удачи», – сказала заслуженный тренер СССР Тарасова.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спорт-Экспресс
logoТатьяна Тарасова
logoМОК
logoКирсти Ковентри
отстранение и возвращение России
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