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Александр Тихонов: «Дай бог Ковентри твердости характера, чтобы она работала в интересах спорта высших достижений, а не в интересах политиков»

Александр Тихонов высказался о вступлении Кирсти Ковентри на пост главы МОК.

– Ковентри официально заняла пост главы МОК, что ждете от ее правления? Верите ли в то, что ее приход позволит вернуть российских спортсменов на Олимпиаду?

– Я сомневаюсь, что она будет иметь в этом вопросе решающую роль. Дай бог ей твердости характера, чтобы она работала в интересах спорта высших достижений, а не в интересах политиков.

Еще во время Советского Союза говорил, что нам нужно стать спонсорами МОК. Кто платит деньги, тот и заказывает музыку. Американцы, например, являются основными спонсорами МОК, поэтому они музыку заказывают, а слушают эту музыку все. В этом вся проблема, – сказал четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
Политика
logoАлександр Тихонов
logoКирсти Ковентри
logoМОК
отстранение и возвращение России
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