Дмитрий Губерниев: «Риторика Вяльбе отличается от той, что мы слышали ранее. Не далек тот день, когда Елена Валерьевна снова скажет, что я ее кумир»

Губерниев согласился со словами Дегтярева об изменившейся позиции Вяльбе.

– Михаил Дегтярев сказал, что Елена Вяльбе скорректировала свою линию поведения. Согласны?

– Мы же видим, что сейчас риторика Елены Валерьевны отличается о той, что мы слышали ранее. Поэтому в данной ситуации Михаил Владимирович, естественно, прав. И ей по‑другому нельзя, естественно, чтобы несколько месяцев оставаться в руководстве, потому что затем она, конечно, триумфально проиграет выборы мне. Ей надо как‑то доработать свой срок, потому тут Михаил Владимирович абсолютно прав.

Елена Валерьевна всегда держала нос по ветру, чего уж тут говорить. Естественно, сразу, как только старшие товарищи в спорте обозначили позицию по нейтральному флагу и всему остальному, то Елена Валерьевна согласилась с этим и всячески поддерживает линию. Думаю, не далек тот день, когда она снова скажет, что я ее кумир.

– У нее есть хоть один шанс победить вас на выборах?

– Нет, конечно. Камала Харрис обречена на поражение. Это знал Трамп, когда выигрывал выборы. Знаю и я, переходя от Америки к выборам президента ФЛГР, – сказал Дмитрий Губерниев.