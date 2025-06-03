Губерниев о допуске лыжников: «Шансов участвовать в Олимпиаде‑2026 нет. Все, что рассказывает Вяльбе про международную повестку, не соответствует действительности»

Губерниев считает, что у российских лыжников нет шансов на участие в Олимпиаде.

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе ранее заявила : «Надежда, что лыжники поедут на Олимпиаду , еще есть. FIS просто ждет решения МОК».

– Думаю, Елена Валерьевна уже созвонилась со всеми людьми, которые принимают решения в FIS, ведь она авторитетный чиновник. Ей ли не знать, когда мы поедем на Олимпиаду. Если говорить совсем серьезно, Вяльбе не в курсе, не надо прислушиваться к ее словам про допуск наших спортсменов.

Елена Валерьевна говорит: «Есть надежда». Есть надежда, что я сейчас быстро приведу себя в форму и кроме того, что выиграю у Вяльбе выборы в ФЛГР , смогу бегать на лыжах, как Большунов, и тоже поеду на Олимпиаду. Представляете? В 50 лет буду действующим президентом ФЛГР и гонщиком сборной России. Надежда на это есть. Если апеллировать такими категориями, то вне всяких сомнений.

– А если смотреть объективно?

– Если смотреть объективно, на данный момент шансов участвовать в ОИ‑2026 нет. Все, что рассказывает Вяльбе про международную повестку, никак не соответствует действительности. Она просто не в курсе. Елена Валерьевна ни с кем не общается (из международных руководителей), с ней – тоже, – сказал Дмитрий Губерниев .