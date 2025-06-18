Алина Загитова: «С помощью одежды я самовыражаюсь, хочу рассказать что-то о себе. Люблю экспериментировать»

Алина Загитова заявила, что самовыражается при помощи одежды.

— Ваши образы, выходы в свет интересно рассматривать, и они бывают довольно провокационными, смелыми, даже с сексуальным вайбом. И не очень вяжутся с девушкой, которая любит проводить вечера дома.

— Да, с помощью одежды я самовыражаюсь, хочу рассказать что-то о себе. Люблю экспериментировать. Конечно, есть те, кто критикует меня за какие-то мои наряды. Но мне хочется пожелать людям не бояться пробовать новые образы, не быть заложником одного стиля.

— Чего в вашем гардеробе больше всего – платьев, сумок, обуви?

— Пока спортивной одежды и косметики – уходовой и декоративной.

— После ухода из большого спорта привычка поддерживать себя в физической форме осталась? Или был этап, когда Вы себя отпустили, расслабились?

— Думаю, спорта в моей жизни стало даже больше. Если раньше я находилась на льду часа три-четыре максимум, то сейчас у меня не редкость и ночные репетиции, порой тренируюсь по семь часов. График настолько плотный, иногда не успеваешь поесть.

Раньше удивлялась людям, которые говорили, что у них не хватает времени на еду, они просто забывают о ней. А сейчас прекрасно их понимаю. Я настолько вовлечена в проект, что только вечером понимаю, что не пообедала.

— Можете плотно поесть на ночь, если голодны и провели на льду часов семь?

— Могу, хотя, наверное, кому-то это покажется неправильным. И меня захейтят. Но каждый сам выстраивает план своего питания. Конечно, лучше следовать советам нутрициолога, придерживаться здорового питания, не наедаться на ночь. Но я же не говорю, что ем бургер, — сказала Загитова в интервью журналу «Антенна-Телесемь».