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Министр спорта Татарстана о словах про школу Загитовой: «Тут же созвонились с Алиной. Сказал ей, что все вырвано из контекста»

Леонов заявил, что слова про школу Загитовой «вырваны из контекста».

Ранее глава Татарстана Рустам Минниханов одобрил проект Центра фигурного катания Алины Загитовой, который планируется построить в Казани.

Министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов высказался о будущем названии объекта: «Девчонке 23 года, называть ее именем стадион – это перебор. Может быть, передадим название частной компании».

В дальнейшем он выразил мнение, что его слова «перевернули»: «Никаких решений по поводу названия дворца еще не принято, оно будет обсуждаться <...> Само заведение, школа или академия, будет носить имя нашей прославленной олимпийской чемпионки Алины Загитовой». 

«Мы с Алиной в прекрасных отношениях, тут же созвонились. Я сказал, что все, как обычно, вырвано из контекста. Мы реализуем проект в рабочем режиме совместно с республикой. Сейчас мы находимся в деловой дискуссии.

Начали строительство, которое планируем завершить в течение года. Сейчас находимся с Алиной в контакте, как это будет называться, какой контент там будет, какие тренировки, административный персонал. Вопросов очень много. Мы должны собрать всю эту схему в ближайшее время, а как это назвать – определимся вместе с ней», – сказал Леонов.

Школа Загитовой за миллиард: вот такой она будет

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Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Матч ТВ
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женское катание
Школа Загитовой
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