Загитова про учебу: «В институте нам дают настолько обширные знания, что невозможно сказать, на кого конкретно ты учишься»

Алина Загитова рассказала, что пошла учиться в магистратуру РАНХиГС.

Ранее стало известно, что в ледовом шоу Загитовой «Ассоль» примет участие Евгения Медведева.

— Ваше желание помириться – потрясающий человеческий поступок, но отмечу, что пригласить в свой проект человека, которого считают конкуренткой, – еще и отличный пиар-ход. Вы окончили продюсерский факультет. Похоже, у вас были хорошие преподаватели, а вы хорошая ученица, если так не банально продвигаете свой проект.

— Да, я окончила бакалавриат в РАНХиГС, а потом пошла учиться там же в магистратуру. У меня было отделение «Продюсирование и культурная политика», но в институте нам дают настолько обширные знания, что невозможно сказать, на кого конкретно ты учишься. Мы и обсуждали журналистику, и учились и брать интервью, и быть видеографом.

— Почему тогда при такой широте знаний вы пошли получать еще и второе, спортивное образование, а еще учиться актерскому мастерству и технике речи?

— Я почти всю свою жизнь посвятила фигурному катанию и чувствую потребность делиться своим опытом с юными спортсменами. Мне интересна тренерская работа, да и для моих будущих ледовых проектов эти знания не будут лишними. Через год я уже окончу Университет физической культуры.

А что касается актерского мастерства – это была не то чтобы учеба. Я просто пошла на занятия, чтобы попробовать новое направление, прокачать скилы. Это такой мини-курс молодого бойца. Я люблю экспериментировать, пробовать новые направления, ввязываться в сложные истории и в принципе искать себя.

— «Ассоль» — второй ваш ледовый проект, первый, «Хранители времени», вышел в прошлом году. Довольно смело – в 22 года решиться на собственное шоу. Не было страшно, червячок синдрома самозванца не грыз?

— Наверное, это мой спортивный характер – идти и делать, несмотря ни на что. Был не страх, скорее переживания, но, мне кажется, они случаются у всех, кто запускает свой проект. Когда ты погружен в процесс, ты начинаешь переживать по мере приближения к премьере. Тогда просто стараешься работать больше, чтобы быть уверенной, что все движется в правильном направлении. Но, признаюсь, сильнее я переживала, когда сдавала госэкзамены в академии, и пока ничто с ними не сравнится! — сказала Загитова в интервью журналу «Антенна-Телесемь».